BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), Norbert Fiebig, hat die Beratungen von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am heutigen Montag mit seinen Amtskollegen aus europäischen Tourismusländern als gutes Zeichen für die Reisewirtschaft begrüßt. Es sei wichtig, nach dem 15. Juni einen sicheren Weg in die Urlaubsreise zu ermöglichen, sagte Fiebig im Deutschlandfunk. "Da, wo die Verhältnisse so sind wie in Deutschland, spricht nichts dagegen, den Reiseverkehr wieder zu öffnen." Sicherheit und Gesundheit der Urlauber müssten aber gewährleistet werden, so Fiebig.

Der DRV-Präsident plädierte für eine individuelle Betrachtung der Gegebenheiten in den einzelnen Urlaubsländern. Dort, wo die Verhältnisse und Sicherheitsmaßnahmen so seien wie in Deutschland, spreche nichts gegen eine weitere Öffnung. Länder wie die Türkei, Ägypten und Tunesien seien stark auf den Tourismus angewiesen und arbeiteten intensiv an Konzepten in der Pandemie. Fiebig gehe davon aus, dass es eine Rückkehr zum Gewohnten erst mit einer Impfung gegen das Coronavirus gebe.

Maas betonte im ZDF-Morgenmagazin, die Entwicklung der Infektionszahlen sei "nahezu überall" in Europa eine positive. "Deshalb gib es eine Grundlage, darüber zu reden, wie kann aus der Reisewarnung lediglich ein Reisehinweis werden?" Maas zufolge gehe es darum, gemeinsame Kriterien für eine Lockerung festzulegen, die ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleisteten. Auch mögliche Quarantänebestimmungen müssten geklärt werden. Der SPD-Politiker forderte auch einen Mechanismus für den Fall, dass die Infektionszahlen in den Reiseländern wieder nach oben schnellten.

Dabei müssten auch die Gesundheitsämter länderübergreifend zusammenarbeiten. Es sei "sogar zwingend notwendig", dass Behörden gegebenenfalls eng zusammenarbeiten und Daten austauschen könnten. "Auch darum wird es gehen", sagte Maas. Klar sei jedoch: "Dieser Urlaub wird dieses Jahr nicht so sein wie der, den man aus der Vergangenheit kennt."

Maas schaltet sich ab 13.00 Uhr mit seinen Amtskollegen aus Spanien, Italien, Österreich, Griechenland, Kroatien, Portugal, Malta, Slowenien, Zypern und Bulgarien zu einer Videokonferenz zusammen. Die aktuelle weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt noch bis zum 15. Juni.

