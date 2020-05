Vorsichtig optimistisch zeigen sich die Märkte zu Beginn einer verkürzten, frühsommerlichen Arbeitswoche. Die US-Börsen schlossen am Freitag mit geringen Zuwächsen, ein Motto, das heute von Asiens Marktplätzen übernommen wird und für Europas Parkette eine homöopathische "Risk-On-Dosis" erwarten lässt. Die Devisenmärkte machen einen fast schläfrigen Eindruck, was durch erneut gesunkene Volatilitäten noch verstärkt wird. Während EUR/USD vor Desinteresse nur so strotzt und gemütlich im Bereich zwischen 1,0800 und 1,0850 vor sich hindümpelt, verliert das Britische Pfund weiter an Wert, nicht dramatisch aber stetig. Die gestiegenen Ölpreise (Brent etwas über 33,- USD/Barrel) verhelfen unter anderem ...

