Weinfelden (ots) - Bienen leisten einen wichtigen Beitrag bei der Bestäubung und Befruchtung von Obst- und Gemüsepflanzen. Ohne diese Bestäubungsleistung wäre ein Grossteil des Obst- und Gemüsesortiments von Lidl Schweiz gefährdet. Leider sind die Lebensräume von Wildbienen und anderen blütenbestäubenden Insekten stark gefährdet.Zur Unterstützung der kleinen fleissigen Helfer, verteilt Lidl Schweiz am 20.Mai - dem Weltbienentag - kostenlose Tütchen mit Blumenmischungen. Die Mischungen liegen in allen Schweizer Lidl-Filialen bereit und können dazu genutzt werden, um im Garten, auf dem Balkon oder auf anderen geeigneten Grünflächen Blumen anzusäen. Mit der Aussaat dieser bienenfreundlichen Blumenmischung werden Nist- und Nahrungsangebote für Wildbienen und andere Insekten geschaffen. Die Blumenmischung enthält über 30 verschiedene u.a. heimische sowie ein- und mehrjährige Wildblumenarten, wie z.B. Kornblumen, Klatschmohn und Margeriten.Julia Baumann, Department Manager Sustainability bei Lidl Schweiz: "Pünktlich zum Weltbienentag wollen wir den kleinen, fleissigen Bienen etwas Gutes tun und geben darum gratis Blumenmischungen in den Filialen ab. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme: Jeder Quadratmeter zählt!"Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chwww.lidl.chwww.facebook.com/lidlchwww.instagram.com/lidlchOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100848102