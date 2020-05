Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Powell rechnet mit nur langsamer Erholung der Wirtschaft

Fed-Chairman Jerome Powell erwartet keine schnelle Erholung der US-Wirtschaft. "Es wird eine Weile dauern, bis wir wieder zurückkommen", sagte Powell dem Sender CBS News in einem seiner seltenen Fernsehinterviews. "Die Wirtschaft wird sich erholen. Es könnte eine Weile dauern. Es könnte bis Ende nächsten Jahres dauern. Wir wissen es wirklich nicht." Es sei anzunehmen, dass die Arbeitslosenquote bis Juni steigt und dann mit der Wiedereröffnung der Unternehmen zu sinken beginnt, sagte Powell in dem am Sonntag ausgestrahlten Interview, das bereits am Mittwoch geführt wurde.

Japans Wirtschaft rutscht im ersten Quartal in die Rezession

Die japanische Wirtschaft ist im ersten Quartal abermals geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank im Zeitraum von Januar bis März um annualisiert 3,4 Prozent. Im Vorquartal war die Wirtschaft um revidierte 7,3 Prozent geschrumpft, ausgelöst von einer Anhebung der Mehrwertsteuer. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt befindet sich damit in der Rezession. Im ersten Quartal zeigten sich erste Auswirkungen der Corona-Pandemie. Im laufenden Quartal dürfte es noch schlimmer werden.

Weiterer Coronavirus-Ausbruch in deutschem Schlachthof

Kurz vor Beratungen des sogenannten Corona-Kabinetts über die Missstände in der Fleischindustrie ist ein weiterer massiver Ausbruch des Virus in einem deutschen Schlachtbetrieb bekannt geworden. 92 Mitarbeiter eines Schlachthofs im niedersächsischen Dissen wurden positiv getestet, wie der Landkreis Osnabrück mitteilte. Die für die Bekämpfung des Virus zuständigen Kabinettsmitglieder wollen am Montag über eine mögliche stärkere Regulierung der Fleischbranche beraten.

Maas will nach dem 15. Juni keine weltweiten Reisewarnungen mehr

Die Bundesregierung geht davon aus, dass in weiten Teilen Europas trotz der Coronavirus-Pandemie in diesem Sommer Urlaub möglich sein wird. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagte in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin, es gebe bei der Bekämpfung des Coronavirus in vielen Ländern positive Entwicklungen. Nach dem 15. Juni solle es "eigentlich" keine weltweiten Reisewarnungen mehr geben, sagte Maas.

CDU-Wirtschaftsrat plädiert für erweiterte Ladenöffnungszeiten

Der CDU-Wirtschaftsrat plädiert für erweiterte Ladenöffnungszeiten, um die Folgen der Corona-Krise einzudämmen. Damit der Einzelhandel wieder auf die Beine komme und die Innenstädte nach der Krise nicht dauerhaft verödeten, müssten "großzügige Ausnahmeregelungen" vom Ladenschlussgesetz geschaffen werden, sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, der Passauer Neuen Presse. Denkbar seien etwa verlängerte Öffnungszeiten im Herbst und Winter oder auch mehr verkaufsoffene Sonntage.

Peking: "Beispiellose" Herausforderungen für Exportwirtschaft

China hat vor erheblichen Belastungen seiner Exportwirtschaft gewarnt. Der Außenhandel stehe angesichts des coronabedingten Nachfragerückgangs vor "beispiellosen" Herausforderungen, sagte Handelsminister Zhong Shan. Die chinesischen Exporteure hätten mit Stornierungen und Liquiditätsproblemen zu kämpfen, weil die externe Nachfrage in den vergangenen Monaten stark gesunken sei.

Indien verlängert Corona-Ausgangssperre ein weiteres Mal

Indien verlängert die wegen der Corona-Pandemie verhängte Ausgangssperre ein weiteres Mal. Die bestehenden Maßnahmen würden nun bis mindestens 31. Mai gelten, teilte das Innenministerium in Neu Delhi am Sonntag mit. Die Ausgangssperre für alle 1,3 Milliarden Bürger des Landes war Ende März verhängt worden.

Thailand BIP 1Q -1,8% gg Vorjahr (PROG -3,0%)

Thailand BIP saisonbereinigt 1Q -2,2% gg Vorquartal (PROG -3,7%)

