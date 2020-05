Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts007/18.05.2020/09:05) - Marketing-Sparrings sind kreative Brainstorming- und Ideen-Fights, die Unternehmer in ihrem Business weiterbringen. Sparringspartner fighten gemeinsam mit ihren Klienten um konkrete Lösungen bei anstehenden Aufgaben im Verkauf, im Marketing und in der Werbung. Dabei ist alles erlaubt - nur keine Ja-Sager! Der Werbetherapeut ist der Business-Sparringspartner auf Augenhöhe. "Von Boss zu Boss sind schlagende Meinungen, harte Fakten und Hammer-Ideen gefragt. Dafür ist es eben notwendig, sich hin und wieder mit jemandem auf Augenhöhe zu duellieren, zu diskutieren, zu brainstormen und einen echten Brain-Fight auszutragen!" Gerade jetzt nach dem Ende des Corona-Shutdown sind neue Ideen notwendig, um über die nächsten Monate zu kommen und schnell mehr Umsatz zu machen. Egal, ob Freiberufler, Handwerker, Hotelier, Gastronom oder Unternehmer in Industrie und Handel: Die erste Runde ist eröffnet. Apropos: Wer das Know-how des Werbetherapeuten einem Realitäts-Check unterziehen möchte, sollte den Online-Werbecheck nutzen. Dabei gibt es erste Kritik zur aktuellen Kampftaktik im Marketing und die Werbe-Fitness: http://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck Ich steige mit Ihnen als Chef in den Ring - und stelle knallharte Fragen Als Unternehmer sollte man sich immer darüber Gedanken machen, was man besser machen kann. Gerade jetzt in dieser absoluten Krisensituation. "Corona wird auch die Wirtschaft nachhaltig verändern. Fragen Sie sich daher, was kann ich besser machen im eigenen Unternehmen. Was kann ich anders machen und wo muss ich anders als die anderen denken, reagieren und agieren. Egal, ob beim Angebot, bei der Kommunikation oder bei der Werbung", so Werbetherapeut, Coach und Buchautor Alois Gmeiner. So ein Sparring gibt es für Verkäufer, Manager und Unternehmer. Bitte keine braven Ja-Sager! Echte Analyse und harte Fakten sind gefragt, um einem Unternehmer dabei zu helfen, sein geschäftliches Profil und seinen USP klarer zu stärken. Schließlich sollen nicht die Fehler der anderen wiederholt werden! Der Werbetherapeut ist Querdenker und regt durch unkonventionelle Uppercuts und schnelle Jabs den Entwicklungsprozess an und unterstützt bei der Umsetzung. Das Sparring dauert in normalerweise nur einen Tag und macht fitter und konkurrenzfähiger. Für den echten Kampf mit der Konkurrenz! Gratis-Online-Sparring-Check für Ihr Unternehmen! http://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck (Ende) Aussender: Der Werbetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 1 33 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Website: www.werbetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200518007

