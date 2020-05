Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



iQ International AG (ISIN CH0451424300 / WKN A2PAA5 / Symbol IQL), ein multinationales, am General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse öffentlich gehandeltes Unternehmen für nachhaltige Technologien mit globalem Hauptsitz in Zug (Schweiz) und nordamerikanischem Hauptsitz in Scottsdale (Arizona/USA), kündigt offiziell den Neustart und die Wiederaufnahme der Produktion in seinem norditalienischen Werk SIA an, nachdem die Fabrik aufgrund der COVID-19-Pandemie geschlossen worden war.



iQ International freut sich bekannt zu geben, dass die Produktion in seiner mehrheitlich im Besitz von iQ International befindlichen Batteriefabrik SIA wieder aufgenommen wurde, nachdem die italienische Regierung die Stilllegung der Produktion wegen der COVID-19 Pandemie angeordnet hatte. Der verordnete Produktionsstopp wurde später wieder aufgehoben, da Hersteller von Blei-Säure-Batterien als ' wichtige Industriebetriebe' eingeordnet wurden.



SIA nutzte den Stillstand vorteilhaft und führte in dieser Zeit ein gründliches jährliches Wartungsprogramm durch sowie alle nötigen werkseitigen Installationen. Mit dem Wiederanlauf der Produktion ist SIA gut positioniert, um seine Kunden zu bedienen. Nachdem die Menschen in Europa wieder zunehmend ihr Auto nutzen, wird SIA dazu beitragen, dass der Mobilitäts- und Transportsektor eine gesicherte Versorgung mit Batterien erfährt, nachdem sehr viele Fahrzeuge lange Zeit ungenutzt stillstanden. Dies könnte sich möglicherweise auf einen vermehrten Batterieausfall auswirken.



iQ International bedient nicht nur seinen gewachsenen europäischen Kundenstamm, sondern arbeitet intensiv daran, SIA in den USA und im Nahen Osten als Lieferanten für Kunden zu qualifizieren, welche speziell Batterien mit der iQ-eigenen 360° Mixing-Technologie nachfragen.



Nachdem bei SIA der Wiederanlauf der Produktion jetzt abgeschlossen ist, beabsichtigt das Unternehmen sein Angebot an Batterien nach JIS-Standard für asiatische Fahrzeuge zu erweitern und die hierfür erforderlichen Werkzeuge zu entwickeln. Batterien nach der japanischen JIS-Norm sind für den Verkauf in die MENA-Region (Middle East & North Africa) von großer Bedeutung ist.



