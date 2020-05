In unserer Analyse vom 15.05. Gold: Auf zu neuen Hochs! hatten wir es bereits angekündigt! Es kam so wie erwartet, der Preis für das gelbe Edelmetall markierte bereits am Freitag im weiteren Verlauf ein neues Hoch bei 1751,48 USD und kann dies heute deutlich ausbauen bei aktuell 1761,30 USD. Das Kaufsignal, welches wir aufgrund des neuen Jahreshochs erhalten haben, sichern wir etwas unter der 1700 US Dollar Marke mit einem StopLoss ab. Erstes Kursziel auf der Oberseite wäre die runde 1800 USD Marke! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...