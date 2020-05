BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, seine Pläne über ein Hilfspaket in Höhe von 57 Milliarden Euro für klamme Kommunen zu überarbeiten. Seine Vorschläge seien "nicht wirklich neu und haben in der Vergangenheit nur wenige überzeugt", sagte Kramp-Karrenbauer der Saarbrücker Zeitung.

Die große Koalition sei sich einig, dass Investitionen der öffentlichen Hand auch starke Kommunen benötigten. "Dafür steht auch die CDU." Das Vorhaben könne von der Union aber nur dann beurteilt werden, wenn klar sei, wie ein Konjunkturpaket und der Haushalt für Europa insgesamt aufgestellt seien. "Um das seriös beurteilen zu können, muss Olaf Scholz da nacharbeiten", forderte Kramp-Karrenbauer.

Die Pläne für Scholz' Schutzschirm-Konzept waren am Wochenende bekannt geworden. Demnach rechnet Scholz mit einem Minus bei den Gewerbesteuern in Höhe von 11,8 Milliarden Euro. Hinzu kommen Altschulden von 45 Milliarden. Dem Plan zufolge soll die Hälfte der Kosten vom Bund getragen werden, die andere Hälfte von den jeweils verantwortlichen Länder, in denen die Kommunen liegen. Bayern lehnt die Pläne ebenfalls ab.

May 18, 2020

