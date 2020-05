Nachdem Apple bereits einige Geschäfte in den USA geöffnet hat, kommen nun weitere hinzu: Ganze 25 Apple Stores öffnen diese Woche in einigen US-Bundesstaaten ihre Pforten. Offensichtlich kehrt beim Smartphone-Giganten - im Zuge der Coronakrise musste Apple über 500 seiner Stores weltweit schließen - langsam wieder Normalität ein.Dieses Mal werden die Geschäfte in den US-Bundesstaaten, Florida, Kalifornien, Washington, Hawaii, Oklahoma und Colorado mit Vorsichtsmaßnahmen wiedereröffnet. Laut Unternehmensangaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...