Die im Zuge des Notstands erlassenen Einschränkungen treffen die ohnehin schon geschwächte Wirtschaft des Landes mit Wucht.Tokio - Wie Deutschland ist auch Japan im Zuge der Corona-Krise in eine Rezession gerutscht. Japans Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im ersten Vierteljahr gegenüber dem Vorquartal um 0,9 Prozent, wie die Regierung in Tokio am Montag auf vorläufiger Basis mitteilte. Auf das Jahr hochgerechnet sank das BIP um 3,4 Prozent. Die vor Deutschland drittgrösste Volkswirtschaft der Welt war schon im...

