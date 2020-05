Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Ottobrunn bei München (pts014/18.05.2020/10:00) - Die aktuelle Informationstechnologie ist ohne Glasfasertechnik bzw. Lichtwellenleiter (LWL) nicht mehr denkbar. Gerade die Zeit der Corona-Quarantäne führt zu einem enormen Belastungsanstieg der Datennetze. Corona erfordert deutlich mehr Messtechnik, um die Systeme am Laufen zu halten. Weltweit werden daher die Netzwerke in diesem Bereich ausgebaut und Fachleute in diesem Bereich sind gesuchte Experten. Dazu ist es aber nötig, ständig auf dem Laufenden in seinem Fachbereich zu bleiben. Oder sich die entsprechenden Fachkenntnisse bei einem Berufswechsel in diesen Bereich über eine fundierte Ausbildung zu erwerben. Als führender Anbieter von Messgeräten im deutschsprachigen Raum in den Bereichen WLAN-Netzwerke, Glasfasertechnik und Kupferkabelmesstechnik, bietet die eudisa GmbH auch Webinare und Seminare zur Weiterbildung an. "In unseren verschiedenen Kursen und auch im neu eingerichteten kostenlosen Downloadbereich auf unserer Homepage, werden alle nötigen theoretischen und praktischen Kenntnisse vermittelt, um das Thema von Grund auf zu beherrschen", so Dipl. Ing. Ulrich Diehl, Geschäftsführer der eudisa GmbH. https://www.eudisa.com/ Eigener Login-Zugangsbereich zu Fach-Know-how für interessierte Profis Als ekahau-Goldpartner und Kompetenz-Center bietet eudisa eine entsprechend fundierte Ausbildung an, die herstellerneutral und auf modernstem Stand der Technik ist. Das Ziel der eudisa GmbH ist es, unsere Kunden an unserem Know-how teilhaben zu lassen und als kompetenter Partner gesehen zu werden. Damit stehen wir unseren Kunden langfristig mit Rat und Tat bei der erfolgreichen und sicheren Umsetzung ihrer Projekte zur Verfügung. Schulungen und Workshops unter Einhaltung aller Corona-Sicherheitsstandards Bei eudisa werden laufend Workshops, Webinare und Online-Schulungen angeboten. In Zeiten von Corona werden die beliebten Praxisworkshops jedoch unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln abgehalten. Alle Schulungen richten sich an Anwender, Installateure, Elektriker, Errichter, Betreiber von WLAN-Netzen, Glasfaser-Neueinsteiger, Auszubildende und Projektleiter in LWL und Glasfaser Installationen und Kupferkabel-Verkabelungen. Workshops, Schulungen und Praxisseminare werden wieder ab Mai stattfinden. Interessierte, die sich darüber hinaus in diesem Fachbereich weiterbilden möchten, können sich im kostenlosen exklusiven Login-Bereich anmelden und dort Videos und Webinare herunterladen: https://www.eudisa.com/portal/benutzerprofil-erstellen Aktualisiertes Expertenwissen aus erster Hand im neuen eudisa-Login-Bereich "Wir wollen uns in Zukunft noch mehr auf die Ausbildung und die Weiterbildung konzentrieren. Daher haben wir einen Login-Bereich eingerichtet, wo wir umfassende Informationen zu allen Bereichen der Messtechnik und Netzwerkplanung anbieten. Uns ist besonders wichtig, dass wir es auch beruflichen Quereinsteigern ermöglichen wollen, den Ein-, Um- und Aufstieg in diese zukunftsweisenden Branchen zu schaffen. Experten lehren Basiswissen, Know-how für Fortgeschrittene und geben Tipps und Tricks für Kupfer-, LWL/Gasfaser- und WLAN Profis! Ob es um die Verlegung von Glasfaserkabeln, Lichtwellenleitern oder die Installierung von Kupfer- und WLAN-Netzwerken geht", so Dipl. Ing. Diehl. In den Webinaren und Seminaren wird wertvolles theoretisches und praktisches Wissen im Bereich von Lichttransport, Fehlerquellen und Fasertypen vermittelt. In den Praxis-Seminaren sind alle Geräte und Materialien vorhanden und es werden alle relevanten Mess- und Prüfmethoden für die tägliche Praxis präsentiert und auch die Installation und Abnahme bei verschiedenen Datenübertragungssystemen geschult. eudisa GmbH Die Experten für test & measurement Maria-Merian-Straße 8 D-85521 Ottobrunn b. München Telefon: +49-89-904 10 11 - 12 E-Mail: info@eudisa.com Web: https://www.eudisa.com/ (Ende) Aussender: eudisa GmbH Ansprechpartner: Ulrich Diehl Tel.: +49 89 9041011 33 E-Mail: ulrich.diehl@eudisa.com Website: www.eudisa.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200518014

