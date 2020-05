Der Ingenieursdienstleister R Systems mit Hauptsitz in Indien wird zehntes Mitglied der eSync Alliance. R Systems soll das Wissen in der Allianz mit seiner technischen Expertise in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI) und Analytik ergänzen. "Wir wollen unseren Beitrag zur Standardisierung der OTA-Daten-Pipeline leisten, um die digitale Transformation bei großen Automobilzulieferern zu ermöglichen oder zu verbessern", sagte Dr. Harsh Verma, VP ...

