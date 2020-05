Das Coronavirus hat die Schweizer Wirtschaft weiterhin fest im Griff. So hat sich Geschäftslage im Verarbeitenden Gewerbe im Mai weiter eingetrübt.Zürich - Das Coronavirus hat die Schweizer Wirtschaft weiterhin fest im Griff. So hat sich Geschäftslage im Verarbeitenden Gewerbe im Mai weiter eingetrübt, wie Zwischenergebnisse der neuesten KOF-Konjunkturumfrage Industrie vom Mai zeigen. Der Geschäftslageindikator nähere sich in dieser Branche den negativen Werten während der Finanzkrise 2009, teilte die Konjunkturforschungsstelle der ETH...

Den vollständigen Artikel lesen ...