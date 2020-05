Unterföhring (ots) - 18. Mai 2020. Jetzt wird's sonnig am Movie-Himmel! Ab 25. Mai 2020 sorgen die Großen des Deutschen Films immer montags in SAT.1 für sommerliche Hochstimmung. Mit dabei: Free-TV-Premieren, Kino-Hits und Sender-Klassiker sowie als Highlight die Erstausstrahlung des eigenproduzierten SAT.1-Event-Movies "Im Schatten das Licht" nach Bestseller-Autorin Jojo Moyes. Darin begeben sich Anna Schudt, Kai Schumann und Henning Baum am 8. Juni, um 20:15 Uhr, auf einen Roadtrip der Gefühle. Eine Woche zuvor kommt Emilia Schüle als verwöhnte Göre von der Villa in den Plattenbau in der Free-TV-Premiere des Kinofilms "High Society - Gegensätze ziehen sich an". Und am 15. Juni schwingt Veronika Ferres als gescheiterte Sängerin den Staubwedel gegen Heiner Lauterbach in der Erstausstrahlung von "Unter deutschen Betten".Weitere Höhepunkte der Montags-Strecke in SAT.1 sind u.a. "Traumfrauen" mit Elyas M'Barek und Karoline Herfurth, "Mein Blind Date mit dem Leben" mit Kostja Ullmann und Anna Maria Mühe sowie "Abi '97 - gefühlt wie damals" mit Tom Beck und Diana Amft.Die ersten Deutsche-Fiction-Highlights am Montag in SAT.1 im Überblick:25. Mai, 20:15 Uhr - "Keinohrhasen" mit Til Schweiger und Nora Tschirner25. Mai, 22:35 Uhr - "Zweiohrküken" mit Til Schweiger und Nora Tschirner1. Juni, 20:15 Uhr - "High Society - Gegensätze ziehen sich an" mit Emilia Schüle, Jannis Niewöhner, Iris Berben und Katja Riemann (Free-TV-Premiere)1. Juni, 22:10 Uhr - "Schlussmacher" mit Matthias Schweighöfer und Milan Peschel8. Juni, 20:15 Uhr - SAT.1-Event-Movie "Im Schatten das Licht" mit Anna Schudt, Kai Schumann und Henning Baum nach einem Roman von Jojo Moyes (Free-TV-Premiere)15. Juni, 20:15 Uhr - "Unter deutschen Betten" mit Veronika Ferres und Heiner Lauterbach (Free-TV-Premiere)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SENadja SchlüterCommunications & PR News, Sports, Factual & FictionMedienallee 7 · D-85774 UnterföhringTel. +49 (89) 9507-7281Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comBildredaktion:"Im Schatten das Licht"Susanne Karl-MetzgerTel. +49 (89) 9507-1173Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comAlle übrigen Filme:Alwine MärzTel. +49 (89) 9507-1141Alwine.Maerz@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4599516