Beide kommen von der Bank am Bellevue zu Vontobel, wie das Institut am Montag mitteilte.Thomas Pixner, der bereits am 1. Mai 2020 zu Vontobel gestossen ist, verfügt den Angaben zufolge über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Beratung von vermögenden Privatkunden in der Schweiz. Und Thomas Blum, der am 1. August zu Vontobel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...