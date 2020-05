Die Europäische Union will den Weg für einen Einsatz des Medikaments Remdesivir bei Covid-19-Patienten womöglich in Kürze frei machen. "Es könnte sein, dass eine bedingte Marktzulassung in den kommenden Tagen erteilt werden kann", sagte der Direktor der europäischen Arzneimittelbehörde EMA, Guido Rasi, am Montag bei einer Anhörung im...

Den vollständigen Artikel lesen ...