Der Abt e-Caddy ist nun in drei Grundversionen nicht mehr nur ab 259 Euro (Kastenwagen) zu leasen, sondern ab sofort auch zu kaufen: Der Abt e-Caddy startet als Kastenwagen netto ab 29.900 Euro, als Trendline-Pkw ab 31.800 Euro und als Kombi ab 31.500 Euro vor Abzug der Förderung. Als Stadtlieferwagen in Kastenwagen-Form, als Familien-Van in der Pkw-Ausstattung Trendline oder als Kombi (ein verglaster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...