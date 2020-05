Einer der absoluten Top-Gewinner im SDAX muss zum Wochenstart einen kräftigen Dämpfer hinnehmen. Im 1-Monatsvergleich ist die Aktie mit plus 32,6 Prozent hinter der Shop Apotheke Europe und der DWS Group der drittstärkste Wert im SDAX. Im 3-Monatsvergleich rangiert Zooplus sogar mit einem Plus von 53,7 Prozent auf Platz 2. Am heutigen Montag muss man in der Liste der SDAX-Werte jedoch lange suchen, bis man die Aktie von Zooplus findet. Mit einem Minus von 4,4 Prozent auf 130,80 Euro ist das Papier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...