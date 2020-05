FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.05.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 730 (745) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 330 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 190 (182) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 130 (125) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 1700 (1600) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES ROYAL MAIL TO 'MARKET-PERFORM' ('UNDERP.') - TARGET 165 (135)P - CREDIT SUISSE CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 95 (107) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 525 (500) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 4080 (4530) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 420 (370) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 3920 (3860) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 240 (310) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SUPERDRY PRICE TARGET TO 230 (300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4600 (4700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1200 (1140) P - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES STARTS GOCO WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 85 PENCE - JEFFERIES STARTS MONEYSUPERMARKET,COM WITH 'BUY' - PRICE TARGET 410 PENCE - JPMORGAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 125 (155) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM RESUMES FUTURA MEDICAL WITH 'BUY' - TARGET 55 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS ADMIRAL GROUP TARGET TO 2200 (2300) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 320 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MS CUTS ASHTEAD GROUP TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 2200 PENCE - RBC CUTS MONEYSUPERMARKET.COM TARGET TO 310 (320) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

