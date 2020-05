Mladá Boleslav (ots) - - Erarbeitung und Umsetzung von mehr als 80 verbindlichen Maßnahmen für bestmöglichen Gesundheitsschutz der Mitarbeiter durch SKODA AUTO und Sozialpartner KOVO- Kurzes Video (http://vimeo.com/418934712?utm_source=MailGuide&utm_medium=email&utm_content=mgd-link2&utm_campaign=mgd-Video:%20precautionary%20measures%20in%20%C5%A0KODA%20AUTO%20production) des Automobilherstellers zeigt Umsetzung der Maßnahmen im AlltagsbetriebAm 27. April 2020 ist an den drei tschechischen Produktionsstandorten von SKODA AUTO in enger Abstimmung mit der Gewerkschaft KOVO die Fertigung von Fahrzeugen und Komponenten wieder angelaufen. Im Video (http://vimeo.com/418934712?utm_source=MailGuide&utm_medium=email&utm_content=mgd-link2&utm_campaign=mgd-Video:%20precautionary%20measures%20in%20%C5%A0KODA%20AUTO%20production) zeigt der Automobilersteller beispielhaft, wie er die Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Belegschaft in seinen Werken umsetzt.Nach dem planmäßigen Wiederanlauf der Fertigung in seinen drei tschechischen Werken vor zwei Wochen produziert SKODA AUTO seit Montag, 11. Mai 2020 in Mladá Boleslav und Kvasiny auch während der Nachtschichten wieder Fahrzeuge. Damit macht das Unternehmen einen weiteren Schritt in Richtung eines normalen Alltagsbetriebs und setzt dabei weiterhin auf sein umfangreiches 'Safe Production'- und 'Safe Office'-Konzept. Mit umfassenden Hygienemaßnahmen und organisatorischen Vorkehrungen im Betriebsablauf wirkt SKODA AUTO der Ansteckung mit COVID-19 am Arbeitsplatz aktiv und wirksam entgegen und schützt die Gesundheit der Mitarbeiter bestmöglich.Dazu hat das Unternehmen zusammen mit seinem Sozialpartner, der Gewerkschaft KOVO, mehr als 80 verbindliche Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt. Wie die Umsetzung im Werk konkret aussieht, zeigt beispielhaft ein kurzes Video (http://vimeo.com/418934712?utm_source=MailGuide&utm_medium=email&utm_content=mgd-link2&utm_campaign=mgd-Video:%20precautionary%20measures%20in%20%C5%A0KODA%20AUTO%20production), das der Hersteller auf seinen Kanälen bereitstellt.Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4599566