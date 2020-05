BERLIN (dpa-AFX) - Lehrerinnen und Lehrer sollten nach Ansicht der Vorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Marlis Tepe, wegen der Corona-Krise nicht auf einen Teil ihrer Ferien verzichten. Die meisten Lehrer seien stärker beansprucht gewesen und auch die Eltern würden Wert auf Ferien legen, sagte Tepe am Montag dem SWR. Die Ferien sollten daher nicht angetastet werden.



Genauso wenig hält die GEW-Chefin es für nötig, Schuljahre oder Schulhalbjahre zu wiederholen. "Ich glaube, dass man einfach weitergehen muss im Geschäft." Man müsse genau prüfen, was die Schüler erreicht hätten und dann stärker individualisiert voranschreiten, sagte Tepe. "Ich will nicht sagen, dass zu viel Stoff in der Schule ist, aber man muss dann eben Stoff runternehmen und sich auf Grundlegendes konzentrieren."/rew/DP/nas

