Oppo will mithilfe von Vodafone den europäischen Smartphone-Markt erobern. Die beiden Unternehmen haben am Montag eine umfangreiche Partnerschaft angekündigt. Der fünftgrößte Smartphone-Hersteller der Welt, Oppo, ist seit Februar offiziell in Deutschland aktiv und will mit seinen Produkten gegen die hierzulande dominierenden Player Samsung und Huawei antreten. Um das Wachstum in Europa zu beschleunigen, hat sich der Hersteller jetzt mit Vodafone zusammengetan. Vodafone will 5G-Nutzung mit Oppo-Smartphones vorantreiben Wie Vodafone erklärt, will der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...