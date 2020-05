Nissan hat jetzt einen rein elektrisch angetriebenen Krankenwagen vorgestellt. Der zum E-Fahrzeug umgerüstete EV Ambulance basiert auf dem Nissan NV400 und entstand im Rahmen der Initiative "Zero Emission Tokyo". Der elektrische Krankenwagen, der für bis zu sieben Personen ausgelegt ist, wird künftig die Krankenwagenflotte der Niederlassung in Ikebukuro (einem Stadtviertel in Tokio) in Japan ergänzen, ...

