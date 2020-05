Berlin (ots) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wehrt sich gegen den Vorwurf, eine zu große Nähe zu China zu pflegen.WHO-Sprecher Christian Lindmeier sagte am Montag im Inforadio vom rbb, "die WHO war immer in der Kritik, wenn es um einzelne Geldgeber geht - egal, wer es ist. In dem Moment, in dem er viel Geld zahlt, hat er einen gewissen Einfluss als Mitgliedsland oder als Privatgeldgeber. Das war immer die Annahme."Gerade zu Beginn einer Pandemie "muss natürlich eine starke Nähe gesucht werden, um den Informationsfluss am Anfang zu gewährleisten", so Lindmeier weiter. China habe früh und schnell wesentliche Erkenntnisse geteilt.Zuletzt hatten die USA der Weltgesundheitsorganisation vorgeworfen, sich zum Sprachrohr Chinas gemacht zu haben.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deIhr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4599688