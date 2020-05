München (ots) - Detective Inspector Mike Shepherd und sein Team ermitteln wieder: am Feiertag, 21. Mai 2020, in "Fang des Tages" und am Pfingstsonntag, 31. Mai 2020, in "Blutiges Pink" - jeweils um 21:45 Uhr im Ersten.Mit einer schauerlichen Entdeckung in Strandnähe beginnt der dritte Film der neuen "Brokenwood"-Staffel. Eine abgetrennte Hand lassen Detective Inspector Mike Shepherd und seine Kollegen Sims und Breen in "Fang des Tages" nach dem Opfer dieser Attacke suchen - tot oder lebendig. Bei ihren Recherchen treffen die Ermittler auf rivalisierende Brüder, eine Ménage-à-trois und einen Jahre alten, ungeklärten Todesfall. Bis ein historisches Schiffswrack die Wahrheit ans Tageslicht bringt.In "Blutiges Pink" trifft der Detective auf seine Lieblingssängerin Holly Collins, die für ein Konzert nach Brokenwood kommt. Ein Fest für Country-Music-Fan Shepherd. Doch am nächsten Tag liegt Holly tot in der Badewanne ihres verwüsteten Hotelzimmers. Am Badezimmerspiegel prangt in großen Buchstaben ein mit Lippenstift geschriebener Abschiedsgruß. Shepherd aber glaubt nicht an einen Selbstmord.In den Hauptrollen spielen Neill Rea als Detective Mike Shepherd sowie Fern Sutherland und Nic Sampson als dessen Assistenten Kristin Sims und D.C. Breen.Wie gewohnt setzen auch die neuen Fälle der erfolgreichen Krimiserie die imposante Naturkulisse der Pazifikinsel grandios in Szene."Brokenwood - Mord in Neuseeland" ist eine Produktion von South Pacific Pictures in Zusammenarbeit mit NZ ON AIR, Prime Network und All3Media International im Lizenzerwerb der ARD Degeto für Das Erste. Gedreht wurde in Neuseeland in der Region Northland/Nordinsel.Eine Pressemappe zu den Filmen finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de/pressemappen).Fotos über www.ardfoto.dePressekontakt:ARD Degeto, Pressestelle,Leo Boll, Tel: 069/1509-380, E-Mail: leo.boll@degeto.deMedusa Medienagentur, Ulrike Seiler,Tel: 030/809 068 06, E-Mail: ulrike-seiler@t-online.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4599736