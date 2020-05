Mit Aufschlägen dürften die US-Börsen in die neue Handelswoche starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 1,6 Prozent zu. Gestützt wird die Stimmung zum einen von dem schrittweisen Hochfahren der Wirtschaft in vielen Ländern. Zunehmend werden die strikten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nun wieder gelockert. Daneben setzen die Investoren nach Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell ihre Hoffnungen weiter auf die Notenbanken.

Powell hatte in einem Fernsehinterview zwar gesagt, dass er nicht mit einer schnellen Erholung der US-Wirtschaft rechne, vielmehr könne sich dies bis Ende kommenden Jahres hinziehen. Zugleich stellte er aber die Bereitschaft zu weiteren Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft heraus. "Wir haben bei weitem noch nicht unsere Munition verschossen", so Powell. Dies sei eine Zeit großer Schwierigkeiten, aber man sollte nicht gegen die amerikanische Wirtschaft wetten.

In dem Maße, in dem die Länder aus ihren monatelangen Lockdowns herauskämen, dürften die Märkte dazu neigen, nach oben zu klettern, so Paul Chew, Research-Leiter bei Phillip Securities in Singapur. Aber eine stärkere Aufwärtsbewegung dürfte erst einsetzen, wenn die Anleger davon überzeugt sind, dass das Risiko einer zweiten Infektionswelle gering sei.

Von den Aussagen von Powell profitiert der Goldpreis als vermeintlich sicherer Hafen. Die Feinunze notierte am Vormittag mit 1.765 Dollar auf dem höchsten Stand seit mehr als sieben Jahren. Fester zeigt sich auch der Ölpreis. Brent legt 5,4 Prozent je Barrel zu auf 34,29 Dollar.

Konjunkturseitig stehen zum Wochenbeginn keine relevanten Veröffentlichungen auf der Agenda.

