Erfurt (ots) - Einmal Singa und Juri aus dem "KiKA-Baumhaus" (KiKA) kennenlernen und in Ruhe mit ihnen quatschen - bei "KiKA kommt zu dir!" ist das möglich! Die zehn Gewinner*innen der besonderen Mitmach-Aktion stehen fest. Sie dürfen sich auf einen persönlichen Videochat mit den beiden Moderator*innen freuen. Die schönsten Momente zeigt KiKA am 3. Juni um 18:47 Uhr im "KiKA-Baumhaus".Die Mitmach-Aktion "KiKA kommt zu dir!" steht für einmalige Erlebnisse mit den KiKA-Stars. Aufgrund der Corona-Pandemie können die Kinder in diesem Jahr zwar nicht zu Hause besucht werden, aber per Videochat kommen Singa und Juri dennoch direkt ins heimische Kinderzimmer, um Gemeinsamzuhause zu quatschen, zu basteln und zu singen.Weit über 500 von Kindern selbstgestaltete Frühlingsbilder sind bis zum 11. Mai bei KiKA eingegangen. Zehn Kinder dürfen sich auf ihren persönlichen Videochat mit den "Baumhaus"-Stars freuen. Ihre Einreichungen sind in einer Bildergalerie auf kika.de (https://www.kika.de/kika-kommt-zu-dir/baumhaus/aktionsseite-baumhaus100.html) zu sehen.Die zehn Gewinner*innen sind:Nia, 6 Jahre, aus Mecklenburg-VorpommernCharlotte, 6 Jahre, aus Sachsen-AnhaltErik, 6 Jahre, aus BrandenburgNick, 5 Jahre, aus NiedersachsenMaya, 6 Jahre, aus dem SaarlandSimon, 6 Jahre, aus BayernLennox, 5 Jahre, aus Baden-WürttembergHelena, 8 Jahre, aus Nordrhein-WestfalenLina, 5 Jahre, aus Nordrhein-WestfalenFenja, 5 Jahre, aus Nordrhein-WestfalenDie fünfjährige Lina freut sich darauf, Singa und Juri ihre Bastelsachen zu zeigen und gemeinsam mit den beiden etwas zu gestalten. Charlotte, sechs Jahre alt, möchte die beiden Moderator*innen etwas über ihre Familien fragen und Maya, ebenfalls sechs Jahre, möchte wissen, was die beiden machen, wenn sie nicht im "Baumhaus" bei KiKA sind.Eine Auflösung der Mitmach-Aktion mit den schönsten Momenten der Kinder mit Singa und Juri gibt es in der "KiKA-Baumhaus"-Sendung am 3. Juni 2020 um 18:47 Uhr sowie auf kika.de und kikaninchen.de.Alle Informationen zu "KiKA kommt zu dir!" gibt es auf kika.de (https://www.kika.de/kika-kommt-zu-dir/baumhaus/aktionsseite-baumhaus100.html). Informationen zum "KiKA-Baumhaus" sind in der Presselounge unter kika-presse.de (https://www.kika-presse.de/) abrufbar.