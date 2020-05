FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es zum Start in die Woche wieder kräftig nach oben. Für Kauflaune sorgen die fortgesetzten Lockerungen der Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie und die zurückgehenden Neuinfektionszahlen. Unter anderem werden für die Tourisimusbranche immer mehr Ampeln auf grün gestellt. Das könnte bedeuten, dass die Konjunkturdaten in nächster Zeit allmählich wieder günstiger ausfallen.

Der DAX gewinnt am Mittag 2,7 Prozent auf 10.745 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 2,1 Prozent auf 2.829 Punkte an. Am Anleihemarkt geben die Kurse leicht nach.

Daneben setzen die Marktteilnehmer weiter auf die Notenbanken: US-Notenbankchef Jerome Powell sagte zwar, dass er nicht mit einer schnellen Erholung der US-Wirtschaft rechne. Zugleich sprach er aber auch von einer Menge Munition der Notenbank, um die Rezession zu bekämpfen. "Es kann gut sein, dass die Fed noch mehr tun muss", sagte Powell. "Es kann sein, dass der Kongress mehr tun muss. Man sollte nicht gegen die US-Wirtschaft wetten", so der US-Notenbankchef.

Ein Profiteur der auf lange niedrige Zinsen hindeutenden Powell-Aussagen ist das Gold. Die Feinunze wird mit gut 1.763 Dollar auf dem höchsten Stand seit mehr als sieben Jahren gehandelt, in Euro gerechnet markiert sie mit gut 1.630 Euro sogar neue Rekordstände.

Rohstoff- und Ölaktien an der Spitze - Thyssenkrupp stark erholt

Bei den europäischen Sektoren liegen alle Stoxx-Branchenindizes im Plus. Besonders stark zeigen sich die immer noch deutlich zurückgebliebenen Aktien aus dem Rohstoffsektor und der Öl- und Gasbranche. Der Index der Rohstoff-Aktien gewinnt 5,4 Prozent und der Index der Öl- und Gas-Aktien 3,8 Prozent. Gestützt werden sie von der Erholung der Rohstoffpreise, Öl verteuert sich erneut deutlich.

Auch die Stahlwerte notieren sehr fest. Neben einer technischen Erholung und wieder aufkommender Konsolidierungsfantasie, wird der Stahlsektor auch von Aussagen des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet gestützt. Dieser macht sich für Hilfen für die deutsche Stahlindustrie in der Corona-Pandemie stark. Deutschland dürfe nicht abhängig werden, etwa von Stahl aus China. Wie das Handelsblatt berichtet, erwägt Thyssenkrupp weiter eine Fusion der Stahlsparte mit einem Konkurrenten. Auch werde über den Verkauf weiterer Unternehmensteile nachgedacht. Thyssen gewinnen 5,7 Prozent, Salzgitter 11 Prozent. Im DAX liegen konjunkturabhängige Aktien an der Spitze. MTU steigen um 5,1 Prozent, Continental um 4,4 Prozent und Heidelbergcement um 3,1 Prozent.

Mit Aufschlägen von 13 Prozent liegen TUI sehr fest im Markt. Die Nachricht, dass Italien am 3. Juni die Einreise von Touristen aus der EU wieder erlaubt, stützt die Stimmung. Andere Länder dürften bald folgen. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte derweil, dass es nach dem 15. Juni "eigentlich" keine weltweiten Reisewarnungen mehr geben sollte. Auch beginnt Tui mit der Öffnung einzelner Hotels. Im Handel hieß es aber, dass die Bewegung nicht überzubewerten sei, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn mehr als 70 Prozent an Wert verloren habe. Die Aussichten für den Touristik-Sektor seien auch weiterhin äußerst schwierig.

Als einen Tick über den Erwartungen werden im Handel die Geschäftszahlen von Ryanair eingestuft. Stützend wirke der Ausblick. Die Airline geht in den kommenden Quartalen von sich verringernden Verlusten aus. Stützend ist auch das reichhaltige Liquiditätspolster von rund 4 Milliarden Euro. Die Iren wollen im Juli etwa 40 Prozent des normalen Flugbetriebs wieder aufnehmen. Ryanair haussieren um 10 Prozent.

Deutsche Telekom hinken mit T-Mobile-Spekulation hinterher

Deutsche Telekom legen lediglich 0,9 Prozent zu. Eine mögliche Erhöhung des T-Mobile-Anteils auf über 50 Prozent von derzeit 44 Prozent durch die Deutsche Telekom stößt im Handel zwar auf ein positives Echo. Der japanische Softbank-Konzern, der 25 Prozent an T-Mobile hält, verhandelt mit den Bonnern über eine Reduzierung seines Anteils und T-Mobile gilt als Cashcow der Telekom, so dass ein Ausbau der Beteiligung laut Marktteilnehmern sinnvoll erscheint. Andererseits wolle man auch wissen, wie teuer der Deal werde.

Nach dem Geisterspielsieg von Borussia Dortmund im Revierderby gegen Schalke 04 beim Neustart der Fußball-Bundesliga legt die BVB-Aktie um knapp 5 Prozent zu. Dortmund bleibt damit erster Verfolger von Bayern beim Rennen um die Deutsche Meisterschaft. Weiter auf Hausse-Kurs liegen Shop Apotheke. Berenberg hat das Kursziel auf 100 Euro erhöht, Mainfirst auf 140 Euro, der Kurs gewinnt 4,8 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 2.829,56 2,12 58,86 -24,45 Stoxx-50 2.815,01 1,73 47,92 -17,28 DAX 10.746,64 2,69 281,47 -18,89 MDAX 23.704,73 1,87 434,05 -16,28 TecDAX 2.989,76 2,41 70,41 -0,84 SDAX 10.535,66 2,86 292,59 -15,79 FTSE 5.926,73 2,19 126,96 -23,10 CAC 4.369,88 2,16 92,25 -26,90 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,54 -0,01 -0,78 US-Zehnjahresrendite 0,65 0,01 -2,03 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:24 Fr, 17:26 % YTD EUR/USD 1,0812 -0,05% 1,0821 1,0817 -3,6% EUR/JPY 115,98 +0,11% 116,00 116,08 -4,9% EUR/CHF 1,0513 +0,02% 1,0516 1,0522 -3,2% EUR/GBP 0,8916 -0,42% 0,8940 0,8920 +5,3% USD/JPY 107,27 +0,14% 107,20 107,31 -1,4% GBP/USD 1,2126 +0,35% 1,2105 1,2126 -8,5% USD/CNH (Offshore) 7,1381 +0,08% 7,1337 7,1298 +2,5% Bitcoin BTC/USD 9.637,51 -1,25% 9.793,26 9.482,76 +33,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 31,71 29,43 +7,7% 2,28 -46,7% Brent/ICE 34,43 32,50 +5,9% 1,93 -45,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.762,85 1.742,23 +1,2% +20,62 +16,2% Silber (Spot) 17,33 16,63 +4,3% +0,71 -2,9% Platin (Spot) 820,70 798,55 +2,8% +22,15 -15,0% Kupfer-Future 2,38 2,33 +2,1% +0,05 -15,4% ===

