Es wird erwartet, dass die deutsche Wirtschaft trotz der Maßnahmen zur Lockerung der Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus im zweiten Quartal einen schweren Einbruch erleiden wird, so die Deutsche Bundesbank in ihrem Monatsbericht. "Trotz der eingeleiteten Lockerungsmaßnahmen ist das soziale und wirtschaftliche Leben in Deutschland immer ...

