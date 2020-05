DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:07 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.899,00 +1,29% -10,34% Euro-Stoxx-50 2.830,98 +2,18% -24,41% Stoxx-50 2.815,72 +1,76% -17,26% DAX 10.761,32 +2,83% -18,78% FTSE 5.936,41 +2,36% -23,10% CAC 4.369,48 +2,15% -26,91% Nikkei-225 20.133,73 +0,48% -14,89% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 173,9 0,16

ROHSTOFFMÄRKTE

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 32,18 29,43 +9,3% 2,75 -45,9% Brent/ICE 34,38 32,50 +5,8% 1,88 -45,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.764,17 1.742,23 +1,3% +21,94 +16,3% Silber (Spot) 17,40 16,63 +4,6% +0,77 -2,5% Platin (Spot) 823,50 798,55 +3,1% +24,95 -14,7% Kupfer-Future 2,38 2,33 +2,3% +0,05 -15,2%

Die Ölpreise setzen ihre Aufwärtsbewegung fort. Gestützt werden sie von Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell zur möglichen Erholung der Wirtschaft nach dem coronabedingten Einbruch. Ein Profiteur der auf lange niedrige Zinsen hindeutenden Powell-Aussagen ist das Gold. Die Feinunze wird mit gut 1.763 Dollar auf dem höchsten Stand seit mehr als sieben Jahren gehandelt, in Euro gerechnet markiert sie mit gut 1.630 Euro sogar neue Rekordstände.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit Aufschlägen dürften die US-Börsen in die neue Handelswoche starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 1,6 Prozent zu. Gestützt wird die Stimmung zum einen von dem schrittweisen Hochfahren der Wirtschaft in vielen Ländern. Daneben setzen die Investoren nach Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell ihre Hoffnungen weiter auf die Notenbanken. Powell hatte in einem Fernsehinterview zwar gesagt, dass er nicht mit einer schnellen Erholung der US-Wirtschaft rechne, vielmehr könne sich dies bis Ende kommenden Jahres hinziehen. Zugleich stellte er aber die Bereitschaft zu weiteren Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft heraus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

14:00 DE/Krones AG, Online-HV

Nach Börsenschluss:

- IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten geht es wieder kräftig nach oben. Für Kauflaune sorgen die fortgesetzten Lockerungen der Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie und die zurückgehenden Neuinfektionszahlen. Unter anderem werden für die Tourisimusbranche immer mehr Ampeln auf grün gestellt. Daneben setzen die Marktteilnehmer weiter auf die Notenbanken zur Stützung der Wirtschaft. Bei den europäischen Sektoren liegen alle Stoxx-Branchenindizes im Plus. Besonders stark zeigen sich die Aktien aus dem Rohstoffsektor und der Öl- und Gasbranche, gestützt von der Erholung der Rohstoffpreise. Auch die Stahlwerte notieren sehr fest. Neben einer technischen Erholung und wieder aufkommender Konsolidierungsfantasie, wird der Stahlsektor auch von Aussagen des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet gestützt. Dieser macht sich für Hilfen für die deutsche Stahlindustrie stark. Wie das Handelsblatt berichtet, erwägt Thyssenkrupp weiter eine Fusion der Stahlsparte mit einem Konkurrenten. Auch werde über den Verkauf weiterer Unternehmensteile nachgedacht. Thyssen gewinnen 5,7 Prozent, Salzgitter 11 Prozent. Im DAX liegen konjunkturabhängige Aktien an der Spitze. MTU steigen um 5,1 Prozent, Continental um 4,4 Prozent und Heidelbergcement um 3,1 Prozent. Mit Aufschlägen von 13 Prozent notieren TUI sehr fest. Die Nachricht, dass Italien am 3. Juni die Einreise von Touristen aus der EU wieder erlaubt, stützt die Stimmung. Als einen Tick über den Erwartungen werden die Geschäftszahlen von Ryanair eingestuft. Stützend wirke der Ausblick. Ryanair haussieren um 10 Prozent. Deutsche Telekom legen 0,9 Prozent zu. Eine mögliche Erhöhung des T-Mobile-Anteils auf über 50 Prozent von derzeit 44 Prozent durch die Deutsche Telekom stößt im Handel zwar auf ein positives Echo. Der japanische Softbank-Konzern, verhandelt mit den Bonnern über eine Reduzierung seines Anteils. Andererseits wolle man auch wissen, wie teuer der Deal werde. Nach dem Geisterspielsieg von Borussia Dortmund im Revierderby gegen Schalke 04 beim Neustart der Fußball-Bundesliga legt die BVB-Aktie um knapp 5 Prozent zu. Weiter auf Hausse-Kurs liegen Shop Apotheke. Berenberg hat das Kursziel auf 100 Euro erhöht, Mainfirst auf 140 Euro, der Kurs gewinnt 4,8 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mo, 8:24 Fr, 17:26 % YTD EUR/USD 1,0812 -0,05% 1,0821 1,0817 -3,6% EUR/JPY 115,94 +0,08% 116,00 116,08 -4,9% EUR/CHF 1,0510 -0,01% 1,0516 1,0522 -3,2% EUR/GBP 0,8915 -0,42% 0,8940 0,8920 +5,3% USD/JPY 107,28 +0,16% 107,20 107,31 -1,4% GBP/USD 1,2123 +0,33% 1,2105 1,2126 -8,5% USD/CNH (Offshore) 7,1385 +0,09% 7,1337 7,1298 +2,5% Bitcoin BTC/USD 9.662,01 -1,00% 9.793,26 9.482,76 +34,0%

Der Dollar gibt gegenüber dem Euro leicht nach. Der Euro notierte bei 1,0812 Dollar gegenüber 1,0821 am Montagmorgen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend etwas freundlicher haben die Aktienmärkte tendiert. Gestütz wurde die Stimmung durch die Aussagen von US-Notenbankchef Powell. In Japan zeigten Daten zum Wirtschaftswachstum das Abgleiten in die Rezession im ersten Quartal. Allerdings war der Rückgang nicht so schlimm wie befürchteten. Im zweiten Quartal wird mit einem Minus von 20 Prozent oder mehr gerechnet. Mit den gestiegenen Ölpreisen waren Energiewerte gefragt. Inpex gewannen 4 Prozent und JXTG Holdings 0,9 Prozent. Japan Post Holdings fielen um 9 Prozent und der Kurs der Tochter Japan Post Bank um 14 Prozent. Beide Unternehmen hatten einen Rückgang beim Nettogewinn für das neue Geschäftsjahr prognostiziert und zudem keine Angabe zur Dividende gemacht. Die Softbank-Aktie legte um 1 Prozent zu. Quellen zufolge will Softbank einen Teil des Anteils an T-Mobile US an die Deutsche Telekom veräußern. Nachbörslich berichtete der Techniologiekonzern über tiefrote Zahlen. An den chinesischen Börsen dürfte bremsend gewirkt haben, dass der oberste Gesundheitsberater der chinesischen Regierung eine zweite Coronavirus-Welle in seinem Land fürchtet. Zudem warnte China vor erheblichen Belastungen seiner Exportwirtschaft. In Korea verlief der Handel volatil und die Branchen tendierten uneinheitlich. Der Kospi wurde angeführt von Chemie- und Ölraffinerieaktien. Dagegen ging es mit den großen Internet- und den Biotechwerten nach unten. Im Raffineriesektor stiegen SK Innovation bzw. S-Oil um 2,5 und 0,9 Prozent. Derweil trieben in Australien neue Daten zum Arbeitsmarkt, die frühe Anzeichen einer Erholung signalisierten.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt engen sich am Montag weiter ein. Damit greift die gute Stimmung von den Aktienmärkten auch zum Wochenbeginn auf den Credit-Markt über. Wegen der Corona-Krise wird auch weiterhin mit einem hohen Emissionsgeschäft gerechnet: Seit Jahresbeginn liegt es laut Berechnungen der DZ Bank bei 231 Milliarden Euro, gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum ein Plus von 47 Prozent. Den größten Anteil hätten französische Unternehmen ausgegeben, gefolgt von Emittenten aus Deutschland. Bei den Branchen habe der Telekomsektor das höchste Volumen emittiert vor dem Öl- und Gassektor und den Versorgerunternehmen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Eurowings weitet Flugplan ab Juni um 40 Ziele aus

Die Lufthansa-Tochter Eurowings weitet ihren Flugplan ab Juni deutlich aus. Bereits im Mai hat die Fluggesellschaft ihr Basisangebot erstmals seit der Corona-Krise vorsichtig erweitert, nun sollen 40 Ziele in Europa wieder ins Programm genommen werden. Die eingesetzte Flotte soll dabei bis Ende Juni auf bis zu 20 Airbus-Flugzeuge verdoppelt werden, wie das Unternehmen mitteilte.

Thyssenkrupp verhandelt über Stahlfusion - Zeitung

Der Industriekonzern Thyssenkrupp unternimmt einem Zeitungsbericht zufolge einen neuen Anlauf zur Fusion seiner Stahlsparte. Mit Vertretern anderer Stahlfirmen seien Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss aufgenommen worden, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Kreise des Unternehmens und der Branche. Die Überlegungen seien Teil der neuen Strategie, über die der Aufsichtsrat an diesem Montag beraten werde.

EEX startet erstes eigenes Stromprodukt in Japan

Die European Energy Exchange (EEX) wagt bei den Stromderivaten den Sprung nach Asien. Das Leipziger Unternehmen startete nach eigenen Angaben einen neuen Clearing-Services für japanische Stromfutures. Das erste registrierte Geschäft habe ein Volumen von 11.040 Megawattstunden erreicht und sei von den Stromversorgern Tohoku EPCO Energy Trading Co., Inc. und Engie Global Markets abgeschlossen worden, unterstützt durch den japanischen Commodity-Broker enechain Corporation.

Grubhub fordert von Uber höheren Preis - Kreise

Der Essens-Lieferdienst Grubhub fordert in den Verhandlungen über einen Zusammenschluss mit dem Fahrdienstvermittler Uber einen höheren Preis. Grubhub-CEO Matt Maloney deutete in Gesprächen mit Uber-CEO Dara Khosrowshahi am Wochenende laut Informanten an, dass das letzte Angebot von Uber zu niedrig sei. Bei dem bisher erwogenen Deal wurde die Grubhub-Aktie mit etwa 1,9 Uber-Aktien bewertet. Khosrowshahi habe nun 1,925 Uber-Aktien in Aussicht gestellt, was aber weit unter den Preisvorstellungen von Grubhub liege.

Intesa Sanpaolo kauft Mehrheit an italienischem Krankenversicherer

Intesa Sanpaolo übernimmt die Mehrheit am italienischen Krankenversicherer RBM Assicurazione Salute. Für 325 Millionen Euro erwirbt die Bank eigenen Angaben zufolge 50 Prozent plus eine Aktie von der Gruppo RBHold, die im Besitz der Favaretto-Familie ist. Intesa Sanpaolo wickelt die Akquisition über ihre Tochter Intesa Sanpaolo Vita ab. Ab 2026 wolle Vita dann nach und nach bei RBM weiter aufstocken. Spätestens 2029 soll der Krankenversicherer dann komplett im Besitz von Vita sein.

JAB bringt Kaffeegeschäft in Amsterdam an die Börse - Zeitung

Die Milliardärsfamilie Reimann bringt ihr Kaffeegeschäft einem Zeitungsbericht zufolge an die Börse. Wie die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen berichtet, will die JAB Holding das Geschäft mit dem Namen JDE Peet dieses Jahr in Amsterdam an die Börse bringen. Das Volumen liege bei rund 2 Milliarden Euro. Die IPO-Ankündigung erfolge noch diese Woche.

Kapitalerhöhung von Norwegian Air 7,2-fach überzeichnet

Die Kapitalerhöhung des Billigfliegers Norwegian Air Shuttle stößt auf großes Interesse. Die Kapitalmaßnahme, die Teil der Rettung des angeschlagenen Unternehmens ist, sei 7,2-fach überzeichnet, teilte Norwegian Air Shuttle mit. Die Airline will mit der Kapitalerhöhung bis zu 400 Millionen norwegische Kronen - umgerechnet 36 Millionen Euro - einnehmen.

Ryanair rechnet nach Gewinneinbruch mit Verlusten im Quartal

Die Corona-Pandemie und höhere Kosten haben dem Billiflieger Ryanair im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinneinbruch beschert. Für die ersten beiden Quartale des laufenden Geschäftsjahres rechnet der Konzern mit einem Verlust. Auf einen konkreten Ausblick für das laufende Jahr verzichtet Ryanair wegen der herrschenden Unsicherheit.

Softbank rutscht tief in die roten Zahlen

Die Investmentverluste seines Vision-Fonds haben dem japanischen Technologiekonzern Softbank im vergangenen Geschäftsjahr tiefrote Zahlen beschert. Vor allem die Beteiligung an Wework trug zum Verlust bei. Softbank verbuchte für das am 31. März beendete Geschäftsjahr 2019/20 einen Nettoverlust von 951,58 Milliarden Yen, umgerechnet 8,2 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr hat Softbank noch einen Gewinn von 1,4 Billionen Yen erzielt.

Alibaba-Mitgründer Jack Ma zieht sich aus Softbank-Board zurück

Alibaba-Mitgründer Jack Ma zieht sich nach 13 Jahren aus dem Softbank-Board zurück. Wie die Softbank Group Corp mitteilte, legt Ma am 25. Juni das Amt nieder. An dem Tag findet die Hauptversammlung des Unternehmens statt. Der Rücktritt folgt denen von Tadashi Yanai, Chef von Fast Retailing, nach 18 Jahren im Amt Ende 2019 und Shigenobu Nagamori, Chef der Nidec Corp, der bereits im September 2017 gegangen war.

S&P senkt Ausblick für Societe Generale auf negativ

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) wird pessimistischer für die Bonitätseinstufung der Societe Generale. Sie hat den Ausblick für das Rating auf negativ von stabil gesetzt. Der unerwartete Verlust im ersten Quartal - über die Belastungen der Covid-19-Krise hinaus - unterstreichen die Probleme der Bank mit der Profitabilität, so S&P. Die Bank müsse ihr Geschäftsmodell möglicherweise anpassen, um ihre Profitabilität zu verbessern. Das Rating mit der Einstufung A wurde bestätigt.

Sunrise fordert von Swisscom Schadensersatz wegen Marktmissbrauch

Der Schweizer Telekommunikationskonzern Sunrise bittet den Konkurrenten Swisscom zur Kasse. Wegen Marktmissbrauchs hat Sunrise den ehemaligen Monopolisten auf Schadensersatz in Höhe von 350 Millionen Franken plus Zinsen verklagt. Sunrise stützt sich dabei auf ein Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts vom 9. Dezember 2019, in dem das oberste Gericht des Landes den Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung der Swisscom bei ADSL-Diensten in den Jahren 2001 bis 2007 bestätigte. Swisscom wurde eine Buße von 186 Millionen Franken auferlegt.

Qiagen-Übernahme läuft bis 27. Juli - Führung empfiehlt Offerte

Qiagen-Aktionäre können ihre Anteilsscheine mit sofortiger Wirkung dem US-Laborausrüster Thermo Fisher zum Stückpreis von 39 Euro andienen. Das Unternehmen veröffentlichte jetzt den Angebotsprospekt, nach dem die Bafin ihn genehmigt hatte. Bis zum 27. Juli um 18 Uhr New Yorker Zeit haben sie Zeit, ihre Aktien einzureichen. Damit die Offerte zustande kommt, will Thermo Fisher dann über mindestens 75 Prozent der Anteile verfügen.

Total kauft spanisches Solar-Portfolio von Energias de Portugal

Der Mineralölriese Total verstärkt sich im Bereich Solarenergie. Dazu erwirbt er das spanisches Solarenergie-Portfolio von EDP-Energias de Portugal SA mit 2,5 Millionen Kunden und zwei Kraftwerken. Der Unternehmenswert belaufe sich auf 515 Millionen Euro, heißt es in einer Mitteilung des französischen Konzerns, der bis 2050 klimaneutral werden will.

