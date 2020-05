Wien (www.fondscheck.de) - Die Preise diverser Vermögenswerte sind in den ersten drei Monaten des Jahres gefallen, zeigt ein selbstentwickelter Index von Flossbach von Storch (FvS), so die Experten von "FONDS professionell".Innerhalb des ersten Quartals 2020 habe das Vermögen deutscher Haushalte 2,7 Prozent an Wert verloren. Grund sei insbesondere der Preisverfall des deutschen Finanz- und Betriebsvermögens. Das Betriebsvermögen habe im ersten Quartal 23 Prozent an Wert verloren, sodass die Preise nun auf dem Niveau des Jahres 2016 lägen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...