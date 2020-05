Original-Research: Vita 34 AG - von Montega AGEinstufung von Montega AG zu Vita 34 AGUnternehmen: Vita 34 AG ISIN: DE000A0BL849Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.05.2020 Kursziel: 15,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik MarkmannSolide Entwicklung im Jahresauftaktquartal - Jahresziele bestätigt Vita 34 hat jüngst Q1-Zahlen veröffentlicht und damit auch die Guidance für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Umsatz- und Ergebniskennziffern leicht unter Vorjahr: Vita 34 erzielte im Jahresauftaktquartal Erlöse i.H.v. 4,7 Mio. Euro, die leicht unter Vorjahr (4,8 Mio. Euro) und unseren Erwartungen lagen (MONe: 4,9 Mio. Euro). Auf Ergebnisebene belasteten die erhöhten Marketing- und Vertriebskosten (+9,2% yoy), die jedoch in den Folgequartalen auch wieder zu organischem Wachstum führen sollten. Das EBITDA fiel daher mit 1,2 Mio. Euro entgegen unserer Erwartungen leicht niedriger aus als im Vorjahr (Vj.: 1,3 Mio. Euro; MONe: 1,4 Mio. Euro). Bei im Vorjahresvergleich weitestgehend konstanten Abschreibungen (0,6 Mio. Euro) sowie Finanz- und Steueraufwendungen (-0,1 Mio. Euro bzw. -0,2 Mio. Euro) beläuft sich das Periodenergebnis auf 0,4 Mio. Euro (Vj.: 0,5 Mio. Euro). Die etwas schwächere Ertragsentwicklung zeigt sich ebenfalls beim operativen Cashflow, der auch aufgrund einer erhöhten Vorratshaltung mit 0,7 Mio. Euro deutlicher unter Vorjahr liegt (1,2 Mio. Euro). Allerdings halten wir diese Vorsichtsmaßnahme zur sicheren Versorgung mit herstellungsrelevanten Materialien in Zeiten mit erhöhter Unsicherheit der Lieferketten für sinnvoll. Insgesamt blieben die Liquiden Mittel aber dennoch auf einem sehr komfortablen Niveau (9,1 Mio. Euro). Guidance trotz 'Corona-Krise' unverändert: Für das laufende Geschäftsjahr geht der Vorstand nach wie vor von einem Umsatz zwischen 19,0 und 21,0 Mio. Euro sowie einem EBITDA in der Bandbreite von 4,8 bis 5,8 Mio. Euro aus. So deutet der Auftragseingang seit April trotz der 'Corona-Krise' auf eine lineare Umsatzentwicklung hin und verdeutlicht u.E. die konjunkturelle Unabhängigkeit des Geschäftsmodells. Seit Anfang Mai ist nun auch der Außendienst wieder aktiv, sodass spätestens ab Q3 eine Rückkehr zum Umsatz- und Ergebniswachstum realistisch scheint. Wir halten daher auch an unseren Prognosen fest. Unabhängig von den kurzfristigen Herausforderungen im aktuellen Marktumfeld könnte die Corona-Pandemie für Vita 34 u.E. auch einen positiven Effekt beinhalten. Mit verschiedenen klinischen Studien wird derzeit nach einer Behandlungsart für die COVID-19 Pneumonie geforscht. Da einige dieser Studien auch auf Zellmaterial aus Nabelschnurgewebe basieren, könnte das regenerative Potenzial von Stammzellen aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten und einen Anstieg der Einlagerungszahlen nach sich ziehen. Ein ähnliches Phänomen war im Jahr 2010/2011 zu beobachten, als Vita 34 von einer erhöhten medialen Berichterstattung rund um das Thema Stammzellforschung profitierte (Neukundenzahl 2011: +63%). Fazit: Vita 34 hat trotz herausfordernder makroökonomischer Rahmenbedingungen solide Q1-Zahlen präsentiert. Die geringe Sensitivität des Geschäftsmodells in Bezug auf konjunkturelle Schwankungen macht die Equity Story im aktuellen Marktumfeld u.E. besonders attraktiv. Nach Fortschreibung unseres DCF-Modells bestätigen wir daher unsere Kaufempfehlung mit leicht erhöhtem Kursziel von 15,00 Euro (zuvor: 14,50 Euro). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. 