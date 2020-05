BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung fördert angesichts der Corona-Pandemie den Aufbau von Produktionslinien für medizinische Schutzausrüstung. Das Bundeswirtschaftsministerium hat am Montag auf Zuschüsse für einen entsprechenden Aufbau hingewiesen. Für Anlagen und Werkzeuge gebe es eine Förderung von 30 Prozent, sagte der zuständige Ressortsprecher Korbinian Wagner in Berlin. Hintergrund sind die Bemühungen der Regierung in der Corona-Krise, angesichts stockender Lieferketten die Versorgung mit Schutzbekleidung oder Atemmasken in Deutschland zu verbessern. Dafür hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) einen Inlandsstab eingerichtet, während sich Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) um die Beschaffung im Ausland kümmert.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2020 08:18 ET (12:18 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.