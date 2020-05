=== 07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 1Q, Langen 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 20. Kalenderwoche, Frankfurt 07:30 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Einbeck 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q, Grünwald *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen April *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: +350.000 zuvor: +12.100 Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: k.A. zuvor: 3,5% *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H, Bristol 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil in Sachen "Strategische Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung des Bundesnachrichtendienstes", Karlsruhe 10:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit den Regierungschefs der Visegrad-Staaten 10:00 DE/Bundesumweltministerin Schulze und BfN-Präsidentin Jessel, Bericht zur Lage der Natur, Berlin 10:00 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), PG zum Thema: "Wie sieht Deutschlands Geschäftsmodell nach der Krise aus?", Berlin *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, Online-HV 10:00 DE/Rheinmetall AG, Online-HV 10:00 DE/1&1 Drillisch AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai PROGNOSE: +32,0 Punkte zuvor: +28,2 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -89,0 Punkte zuvor: -91,5 Punkte *** 11:00 EU/Videokonferenz der Finanz- und Wirtschaftsminister *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta *** 12:30 EU/EZB, Zuteilung LTRO *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q, Bentonville *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: -19,4% gg Vm zuvor: -22,3% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -26,8% gg Vm zuvor: -6,8% gg Vm 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit UN-Flüchtlingskommissar Grandi *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung (via Webcast) im Bankenausschuss des Senats zu "Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act" *** 16:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede beim IMFS Policy Webinar: "Economic Outlook in the Coranavirus Pandemic and Policy Responses" 16:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit Maltas Premierminister Abela 16:00 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei einem Online-Event von General Mills 20:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim New England Council 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Beginn der Tarifverhandlungen im Bauhauptgewerbe, Berlin ===

