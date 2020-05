Der DAX feiert zunächst das positive Notenbankumfeld und dann die Nachricht um einen Fortschritt in der Impfstoffforschung. Ebenfalls Auftrieb erhält Wirecard. Markus Braun hat den Bullen am Sonntag frisches Futter geliefert. Das Lager der Optimisten bleibt besonders unter Privatanlegern sehr groß. Unter den Spekulanten bleiben die Shortseller gut aufgestellt. Am Freitag haben zwei Hedgefonds ihre Leerverkaufspositionen bei Wirecard ausgebaut. Der Hedge-Fonds Coatue Management LLC aus New York hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...