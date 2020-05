Bern (ots) - In der Sonderausschreibung Coronaviren werden mit zehn Millionen Franken gesellschaftliche und biomedizinische Aspekte von Epidemien erforscht. Die Projekte können am 1. Juni 2020 starten.Als sich die aktuelle Pandemie abzeichnete, reagierte der SNF rasch und lancierte am 6. März 2020 die Sonderausschreibung Coronaviren. Das Interesse der Forschenden war gross.- Eingereichte Gesuche: 284- Aus formellen Gründen abgelehnte Gesuche: 13- Begutachtete Gesuche: 271- Bewilligte Projekte in der Biomedizin: 22 von 169- Bewilligte Projekte in den Sozial- und Geisteswissenschaften: 10von 70- Bewilligte Projekte in den MINT-Disziplinen: 4 von 32 Der SNF hat in der Folge das Budget der Sonderausschreibung von fünf Millionen auf zehn Millionen Franken erhöht. In nur einem Monat begutachteten internationale Expertinnen und Experten alle Gesuche. Mit den vorhandenen Mitteln konnten schliesslich die 13 Prozent der am höchsten bewerteten Projekte bewilligt werden. Trotz des Zusatzbudgets blieb die Auswahl somit äusserst kompetitiv und der SNF sah sich gezwungen, zahlreiche ausgezeichnete Forschungsvorhaben abzulehnen.Von Immungedächtnis bis BegräbnisritualenDie nun geförderten Projekte spiegeln die thematische Breite wider. Sie können im Online-Projektregister zur Covid-19-Forschung in der Schweiz eingesehen werden. Fünf Beispiele:- Volker Thiel, Ronald Dijkman von der Universität Bern undIsabella Eckerle von der Universität Genf untersuchen dieReaktion des Lungenepithels auf eine Infektion mit Sars-CoV-2.Damit wollen sie vorhersagen können, ob ein Patient einen mildenoder schweren Krankheitsverlauf haben wird. - Charlotta Sirén, Joakim Wincent, Dietmar Grichnik und MichaelHudecheck von der Universität St. Gallen sowie Gerard George vonder Singapore Management University wollen Satellitendaten undMedieninformationen auswerten, um die Reaktionen der Menschenauf Pandemien weltweit zu verstehen. Daraus soll auch einFrühwarnsystem entwickelt werden. - Marc-Antoine Berthod von der Fachhochschule Westschweiz inLausanne und Gaëlle Clavandier von der Universität Saint-Étiennebetrachten die Begräbnisrituale in Zeiten des Abstandhaltens.Sie führen Interviews mit Bestatterinnen und Bestattern sowiemit Familienangehörigen durch, um mehr über ihre Kreativität imUmgang mit dem Tod zu erfahren. - Thomas Peter und Ulrich Krieger von der ETH Zürich erforschendie Anwendung von Essigsäuregas als Desinfektionsmittel gegenSars-CoV-2 in der Luft. Dafür muss die Wirksamkeit beiKonzentrationen getestet werden, die für Menschen verträglichsind. - Andrew Macpherson und Stephanie Ganal-Vonarburg von derUniversität Bern studieren die Bildung des Immungedächtnissesbei über 200 Menschen, die im Spital arbeiten. Damit wollen siedie die Frage klären, ob Personen, die einmal krank waren, fürdie Zukunft immun gegen das Virus sind. Komplementär zum NFP "Covid-19"Die Sonderausschreibung Coronaviren ist komplementär zum am 30. April 2020 ausgeschriebenen und vom Bundesrat in Auftrag gegebenen Nationalen Forschungsprogramm "Covid-19" (NFP 78). Die Sonderausschreibung hat auch zukünftige Pandemien im Fokus und enthält deshalb einen wesentlichen Anteil an sozial- und geisteswissenschaftlichen Projekten.Der Text dieser News und weitere Informationen stehen auf der Webseite des Schweizerischen Nationalfonds zur Verfügung:http://www.snf.ch/de/fokusForschung/newsroom/Seiten/news-200518-snf-foerdert-36-neue-corona-forschungsprojekte.aspxPressekontakt:Schweizerischer Nationalfonds (SNF)Abteilung KommunikationTel.: +41 31 308 23 87E-Mail: com@snf.chOriginal-Content von: Schweizerischer Nationalfonds / Fonds national suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002863/100848137