Mit so einer schnellen Wende hatte selbst der aktionär kaum gerechnet: Nach der Empfehlung am Coronatief im März hat die Aktie des Online- Modehändlers bereits zwei Drittel zugelegt. Dafür gibt es gute Gründe.Nur eine Vorhersage ist aufgegangen: Geschlossener Laden, kein Umsatz - so einfach lautet die Gleichung im stationären Handel. Als Online-Modehändler muss sich Zalando damit nicht beschäftigen. Insofern war absehbar, dass das Unternehmen die Ausgangsbeschränkungen in der Coronazeit relativ ...

