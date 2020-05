Die wichtigsten US-Aktienindizes verzeichnen am Montag kräftige Gewinne - Die Risiko-Flows dominieren die Märkte zu Beginn der Woche - Die Energieaktien steigen aufgrund der stark ansteigenden Rohölpreise stark an - Die wichtigsten Wall Street Indizes starteten mit einer starken Basis in die neue Woche, wobei die gute Marktstimmung die Nachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...