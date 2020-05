WIEN (dpa-AFX) - Für Österreich stehen in der Diskussion um Grenzöffnungen und Reiseerleichterungen vor allem die Nachbarländer im Fokus. Das Hauptaugenmerk liege zunächst auf Staaten, die mit dem Zug und dem Auto gut zu erreichen seien und aus denen im Bedarfsfall eine selbstständige und unkomplizierte Rückreise möglich sei, teilte Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg am Montag nach einer Videokonferenz mit europäischen Kollegen mit. Es bestehe seitens des österreichischen Außenministeriums kein Interesse an einer neuerlichen Rückholaktion. Die Alpenrepublik hatte in den vergangenen Wochen aufgrund der Coronavirus-Pandemie mehr als 7500 im Ausland gestrandete Landsleute in die Heimat zurückgeholt.



Die Videokonferenz war vom deutschen Außenminister Heiko Maas (SPD) initiiert worden. Neben Österreich nahmen unter anderem auch Spanien, Italien, Griechenland, Portugal und Kroatien teil. Ziel des Treffens ist ein koordiniertes Vorgehen bei der Öffnung der Grenzen für Touristen./nif/DP/stw

