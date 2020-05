Der US-Leitindex war in der Vorwoche auf den tiefsten Stand seit Anfang April gefallen, jetzt erfolgt eine dynamische Gegenbewegung. Ein Trend ist nur schwer festzustellen, aber Anleger können sich an den aktuell entscheidenden Chartmarken orientieren. Der Dow Jones Industrial Index hat sich an der bereits mehrfach bewährten Wendezone um 22.500 / 22.700 stabilisiert und steigt nun schnell an die erste, im Kurzfristchart erkennbare Hürde um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...