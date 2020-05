Zwischen Ostfriesland und dem Eichsfeld wurden im vergangenen Jahr 308 Megawatt Photovoltaik-Leistung neu installiert. Damit waren in Niedersachsen Ende 2019 insgesamt 4200 Megawatt am Netz.Die Photovoltaik hat in Niedersachsen im vergangenen Jahr einen großen Sprung nach vorn gemacht: Anlagen mit einer Leistung von zusammen 308 Megawatt sind im Jahresverlauf ans Netz gegangen. Im Jahr zuvor waren es 208 Megawatt, in 2017 nur 120 Megawatt. Dies ergab eine Auswertung der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN). Einen überdurchschnittlichen Beitrag zum Wachstum der Photovoltaik in Niedersachsen ...

