BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften für Anfang Juni ein weitreichendes Hilfsprogramm zugesagt. Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag nach Gesprächen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Kabinettsmitgliedern mit Vertretern aus der Wirtschaft und Gewerkschaften.

"Die Bundesregierung wird gezielte Impulse setzen, die kurzfristig wirken und zeitlich befristet sind. Sie wird dazu Anfang Juni ein entsprechendes Programm zur Konjunkturbelebung beschließen", erklärte Seibert in einer Pressemitteilung nach dem Gespräch. "Damit wird Deutschland auch einen weiteren Beitrag zur europäischen Solidarität leisten, da die Wachstumsimpulse über Investitionen und Handel auch unseren europäischen Partnerländern zu Gute kommen."

Diese Maßnahmen würden EU-weit in einem Programm für die Erholung der Wirtschaft verzahnt werden.

In dem Gespräch sei es auch um die Erfahrungen der besonders betroffenen Branchen mit Schutzmaßnahmen zur Reduzierung der Ansteckungsgefahr in den Betrieben gegangen. Es habe sich gezeigt, dass die ergriffenen Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten und der Kunden "insgesamt gut angenommen werden und sich bewährt" hätten, so Seibert. Darüber hinaus sei über die schrittweise Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit gesprochen worden.

Vor dem Gespräch hatte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) in einem 6-Punkte-Plan "unverzüglich" Sofortmaßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft gefordert. Dazu zählten eine ausgeweitete Verlustverrechnung und Steuersenkungen für Unternehmen.

