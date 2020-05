Mit einem zweistelligen Kursplus führt die Aktie von ThyssenKrupp den MDAX an. Im freundlichen Marktumfeld können die zuletzt stark gebeutelten Werte dabei auf breiter Front zulegen. Doch bei ThyssenKrupp gibt es auch News. Der Konzern will angeblich einen neuen Anlauf bei der Konsolidierung der Stahlbranche wagen.In dieser Woche sollen ohnehin die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Das Management um Konzernchefin Martina Merz will dem Aufsichtsrat die Strategie für die Zukunft präsentieren. ...

