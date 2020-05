Schanghai (ots/PRNewswire) - Mit mehr als 4,6 Millionen Infektionen durch COVID-19 und 300.000 Toten bei weiter steigender Zahl haben Regierungen und Gesundheitssysteme aller Regionen und Kontinente massive Probleme, der Pandemie Herr zu werden, und der steigende Bedarf des Ersatzes veralteter Kommunikationsmittel durch Digitaltechnik wurde aufgezeigt. VeChain steht an vorderster Front dieser digitalen Umwälzung und löst Probleme der Verwaltung von Gesundheitsdaten mit Produkten auf Grundlage der Blockchain-Technologie.VeChain hat gemeinsam mit I-Dante eine Blockchain-Plattform zur Verwaltung medizinischer Daten unter dem Namen The E-NewHealthLife entwickelt, deren Ziel es ist, die digitale Umwälzung im Gesundheitssektor voranzubringen. Das Mediterranean Hospital of Cyprus, ein Krankenhaus des öffentlichen Gesundheitssystems der Republik Zypern (General Healthcare System - GHS) ist die erste Klinik, welche diese Anwendung nutzt.Fortschritt im GesundheitswesenEs hat Bemühungen gegeben, die technische Infrastruktur im Gesundheitswesen zu modernisieren. Zu den Problemen gehören aber die administrativen und technischen Schwierigkeiten der Zusammenführung von Daten aus unterschiedlichen digitalen Systemen, die steigenden Kosten, und der Ausgleich zwischen Erfordernissen der Krankenversorgung und des Datenschutzes. Dadurch wurden einschlägige Anstrengungen deutlich gebremst. Dieses Dilemma hat zu einem dringenden Bedarf für eine digitale Lösung geführt, die bei geringen Kosten hohe Effizienz zeigt.Blockchain-Technologie hat Vorteile im Bereich sicherer Datenspeicherung und effizienter Übertragung von Daten zwischen mehreren Parteien bewiesen und zeigt sich damit als die beste verfügbare Option.Blockchain-Aktionen als Antwort auf diese ProblemeEs gibt starke und dringende Nachfrage nach besseren und effizienteren Lösungen für das Gesundheitswesen, die exzellente gesundheitliche Versorgung für die Patienten bei sicherem Austausch von Daten ermöglichen und gleichzeitig Bestimmungen zur Nutzung und Weitergabe von Patientendaten einhalten. Diese wird jetzt durch Einführung der E-NewHealthLife Web App in der Notaufnahme des Krankenhauses als erste Projektphase gedeckt.Unter Nutzung der VeChain ToolChainTM wird der "Digital Healthcare Passport" als verschlüsselte NFC-Karte gestaltet, die für alle Patienten im Krankenhaus ausgestellt werden kann. Mit den NFC-Karten können die Patienten sich automatisch an der Rezeption der Notaufnahme ausweisen, ihre Warteschlange auf dem Mobiltelefon prüfen und mit der E-NewHealthLife Web App ihre Krankenakte sicher verwalten.Die Blockchain-Anwendung steht dem Krankenhaus intern und auch Endbenutzern zur Verfügung. Da E-NewHealthLife konform mit der DSGVO (der Datenschutz-Grundverordnung der EU) ist, gibt die App ihren Anwendern vollständige Kontrolle über ihr Profil und ihre Krankenakte. Daten können nur mit Einwilligung des Betroffenen an Dritte weitergegeben werden.Vertrauen im GesundheitswesenDie Gesundheitsversorgung wird als nächster Einsatzbereich der Blockchain gesehen, um die Probleme der Interoperabilität dieser Branche zu lösen. Einem Bericht von BIS Research zufolge wird erwartet, dass die Ausgaben und Investitionen des weltweiten Gesundheitsmarktes für Blockchain-Technologien bis zum Jahr 2025 5,61 Milliarden USD erreichen. Die Übernahme von Blockchain-Technologie könnte im Gesundheitswesen bis 2025 zu Einsparungen von bis zu 100 - 150 Milliarden USD führen.VeChain hat auf Grundlage konkreter Fälle der Zusammenarbeit mehrerer Parteien in verschiedenen Branchen Erfahrung darin, für Vertrauen und Transparenz in der Geschäftstätigkeit zu sorgen und gleichzeitig die Konformität mit Ansprüchen örtlicher Behörden und Bestimmungen herzustellen. Angesichts des großen Potenzials der Blockchain-Technologie im Bereich Medizin und Gesundheit wird VeChain in der nahen Zukunft weiterhin Lösungen für alle beteiligten Gruppierungen entwickeln und weitere Gelegenheiten wahrnehmen.Informationen zum Mediterranean Hospital of CyprusDas Mediterranean Hospital of Cyprus ist eine moderne, private Gesundheitseinrichtung und gehört zu den größten in Zypern. Seine Zielsetzung lautet, sämtlichen Bürgern und Besuchern des Landes rund um die Uhr sichere Krankenversorgung hoher Qualität zu liefern. Dr. Andreas Panayiotou, Gründer des Mediterranean Hospital of Cyprus, hat die Entwicklung und Etablierung eines zuverlässigen Krankenhauses mit flexiblen betrieblichen Mechanismen als Ziel gesetzt, das von allen Seiten Vertrauen und Anerkennung für die Qualität seiner Dienste erhält. Das Mediterranean Hospital of Cyprus ist das erste private Krankenhaus, das Mitglied des zypriotischen General HealthCare Systems (GHS) wurde.Website: www.medihospital.com.cy/en/Informationen zu I-DANTE LTDDas Unternehmen wurde im Dezember 2019 von Etna Digital Growth (einer Software-Beratungsfirma in Italien) und CircleServus LTD (einer Beratungsfirma in Zypern) gegründet, um digitale Lösungen für den Gesundheitsbereich zu schaffen, welche die Leistungsfähigkeit der VeChainThor Blockchain nutzen.Website: www.i-dante.com/Informationen zu VeChainVeChain wurde 2015 gegründet, um Blockchain-Technologie mittels einer umfassenden Governance-Struktur, eines zuverlässigen wirtschaftlichen Modells und Integration des Internets der Dinge an die reale Welt anzubinden. VeChain ist bahnbrechend im Bereich der Anwendungen in der realen Welt mit Nutzung öffentlicher Blockchain-Technologie und verfügt über internationale Niederlassungen in Singapur, Luxemburg, Tokio, Schanghai, Paris, Hongkong und San Francisco. Gemeinsam mit unseren strategischen Partnern PwC und DNV GL haben wir eine Zusammenarbeit mit vielen führenden großen Unternehmen unterschiedlicher Branchen etabliert, darunter Walmart China, BMW, BYD Auto, Haier, H&M, LVMH, D.I.G, ENN, AWS, PICC und ASI.Website: www.vechain.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1169061/VeChain_Blockchain_Solution_Screen.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/738221/VeChain_Logo.jpgPressekontakt:info@medihospital.com.cyinfo@i-dante.compress@vechain.comOriginal-Content von: VeChain, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131868/4600352