Sea Ltd. zählt zu den aufregendsten Wachstumsstorys in Asien und zu den Top-Performern unter den AKTIONÄR-Empfehlungen. Nun hat das Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt - und die sind, wie vom AKTIONÄR erwartet, stark ausgefallen. Die Aktie legt um elf Prozent zu und markiert schon wieder ein neues Rekordhoch.E-Commerce und Online-Games sind die Renner in der Coronakrise. Sea profitiert gleich doppelt, ist der Konzern mit Shopee und Garena doch in beiden Geschäftsfeldern bestens aufgestellt.Im abgelaufenen ...

