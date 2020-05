FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Start in die Woche kräftig nach oben. Dafür gab es mehrere Gründe. Der Lockdown wird weltweit zurückgefahren, damit wird das Wirtschaftsleben wieder angefahren. Dies sorgt unter anderem für eine höhere Nachfrage nach Öl und Industrie-Rohstoffen. Damit hat sich das Umfeld für die Aktien deutlich verbessert. Fed-Chef Jerome Powell, der momentan Milliarden Dollar an Liquidität in die Märkte pumpt, mahnte am Wochenende, dass für eine komplette Erholung der Wirtschaft möglicherweise auf die Ankunft eines Impfstoffes gewartet werden müsse. Auch hier gab es positive Nachrichten. So meldete der US-Pharmaherstellers Moderna, dass ein Impfstoff gegen das Coronavirus bei einigen gesunden Probanden eine Immunreaktion hervorgerufen habe. Nahezu euphorisch gingen die Anleger am Aktienmarkt einkaufen, der DAX beendete den Tag mit einem Plus von 5,7 Prozent bei 11.059 Punkten.

MTU und Daimler zweistellig im Plus

Während die Anleger im März ihre Aktien zu fast jedem Preis zum Verkauf stellten, war heute leichte Kaufpanik zu erkennen. Vor allem die zyklischen Werte, die nun vom Hochfahren der Konjunktur profitieren, legten zu. So zum Beispiel MTU (plus 15,7 Prozent), wo über Quartale hinweg damit gerechnet wurde, dass das Unternehmen keine ihrer Turbinen mehr warten kann. Sollte bald wieder geflogen werden, fallen auch die wiederkehrenden Servicearbeiten wieder an. Auch Airbus, die Aufträge für die kommenden Jahre über die letzten Monate immer ihr eigen nennen konnten, wurde heute um knapp 12 Prozent nach oben gekauft.

Auch die Automobilwerte legten zu, allen voran Daimler mit 11,3 Prozent. Alle 30 DAX-Werte schlossen im Plus, auch wenn die defensiven Werte nicht so stark zulegten. Nach dem Geisterspielsieg von Borussia Dortmund im Revierderby gegen Schalke 04 beim Neustart der Fußball-Bundesliga legte die BVB-Aktie um 3,3 Prozent zu. Weiter auf Hausse-Kurs liegen Shop Apotheke. Berenberg hat das Kursziel auf 100 Euro erhöht, Mainfirst auf 140 Euro, der Kurs gewann 6 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 119,0 (Freitag: 116,1) Millionen Aktien im Wert von rund 4,80 (Freitag: 3,76) Milliarden Euro. Es gab 30 Kursgewinner und keine -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.058,87 +5,67% -16,53% DAX-Future 11.050,00 +5,70% -15,58% XDAX 11.053,41 +5,14% -15,85% MDAX 24.087,72 +3,51% -14,92% TecDAX 3.035,40 +3,98% +0,68% SDAX 10.703,06 +4,49% -14,46% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,79 -99 ===

May 18, 2020 11:55 ET (15:55 GMT)

