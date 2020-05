TALLINN (dpa-AFX) - Estlands Regierungschef Jüri Ratas hat die Coronavirus-Pandemie als "zweifellos die größte zivile Krise für Estland in der Zeit nach der Wiederherstellung der Unabhängigkeit" des baltischen EU-Landes bezeichnet. Es seien "alle Menschen, Regionen und Lebensbereiche Estlands direkt oder weniger direkt betroffen", sagte er am Montag in einer politischen Erklärung vor dem Parlament in Tallinn. Die in der Geschichte Estlands erstmalige Ausrufung eines Notstand, die in der Nacht zu Montag ausgelaufen war, sei der "einzig denkbare Schritt" gewesen.



Ratas betonte, weder Estland noch irgendein anderes Land der Welt seien auf eine derartige Krise vorbereitet gewesen - und diese sei noch nicht überwunden. "Die Notsituation endete um Mitternacht, aber die Krise geht weiter", sagte er. "Das Virus wird unter uns bleiben und wir müssen lernen, damit zu leben." Viele Einschränkungen gelten daher weiter. Auch habe die Krise "schwerwiegende Auswirkungen auf die Funktionsweise und die Aussichten" der Wirtschaft des Euro-Landes.



Die Opposition kritisierte Ratas und seine Regierung, das Parlament bei Entscheidungen über die im Schnellgang erlassenen Beschränkungen und den Ausstieg aus dem Corona-Notstand außen vorgelassen zu haben. "Es wurden kein einziger Vorschlag berücksichtigt und keine einzige Warnung gehört", beklagte Oppositionsführerin Kaja Kallas.



Estland mit seinen 1,3 Millionen Einwohnern verzeichnete bislang 1774 bestätigte Infektionen und 64 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Die Regierung hatte Mitte März frühzeitig mit strikten Maßnahmen auf die ersten Fälle reagiert und den Notstand ausgerufen. Seither hat sich die Lage im dem Ostseestaat deutlich verbessert, die Infektionszahlen gehen kontinuierlich zurück./awe/DP/stw

