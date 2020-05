Nachdem der DAX letzte Woche den anvisierten Bereich von 10213 - 10044 Punkten anläuft, weist der Markt eine deutliche Reaktion auf und schließt im heutigen Handel daran an. Hält sich die nächste Gegenbewegung über 10500 Punkten, werden wir die hinterlegte Longposition weiter ausbauen und gehen von einem Abschluss der Welle 4 in Braun aus.Aktuell stehen wir mit der seit dem 02.04.2020 gehaltenen Long Position über 1000 Punkte im Plus und haben wie unten zu sehen bereits 2-mal Gewinne realisiert! ...

