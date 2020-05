FRANKFURT (Dow Jones)--Der Deutschland-Chef von Airbus-Helicopters wendet sich mit einem eindringlichen Appell an die Politik. "Wir stecken mitten in einer Krise und haben im zivilen Bereich eine Vollbremsung hingelegt", sagte Wolfgang Schoder der Augsburger Allgemeinen. Wenn die Auftragsflaute andauere, werde das Unternehmen an Grenzen stoßen. Deshalb fordert der Airbus-Mann die Politik - ob Bundes- oder Landesregierungen - auf, "die Vergabe ohnehin geplanter Aufträge vorzuziehen". Dabei geht es um zivile wie militärische Projekte. Seine Strategie lautet: "So bekommen Kunden früher ihre Hubschrauber und wir können in einer schweren Zeit Arbeitsplätze sichern, ja sind nicht irgendwann gezwungen, Stellen zu streichen."

Schon jetzt ist das Unternehmen auf Sparkurs. Aktuell werden Gespräche mit den Betriebsräten geführt, ob die Kurzarbeit auf den Hubschrauberbereich ausgeweitet würde. Noch stehe nicht fest, wann und in welchem Umfang die Arbeitszeit verringert werden soll. Schoder sagt: "Das fällt uns sehr schwer, schließlich haben wir die Kräfte gut ausgebildet. Doch wir müssen angesichts des Auftragsrückgangs weiter Kosten senken."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2020 22:00 ET (02:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.