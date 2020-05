NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur Situation in Schlachthöfen:



"Es ist kein Geheimnis, wie man gegensteuern könnte: Schluss mit dem System des Outsourcens des Schlachtens an Subunternehmer, ordentliche Löhne, Förderung von biologisch wirtschaftenden Mastbetrieben und ein Verbot prophylaktischer Verabreichung von Antibiotika in der Tiermast. Das senkt die Fleischexportquote, mindert Steuereinnahmen für den Staat und macht Kotelett, Bratwurst und Hühnerbrust teurer. Sicherlich unpopulär. Aber es wäre verantwortungsvolle Politik im Sinne aller Verbraucher."/yyzz/DP/he

